السفير الألماني مرحبا بحوار جنيف: البث المباشر للمرشحين يضمن الشفافية لليبيين

رحب السفير الالماني أوليفر اوفيتشا بحوار جنيف الذى يعقد هذه الأيام ، قائلا في تدوينه له على حسابه بموقع تويتر :” نشجع تقدم المشاورات في جنيف، والمرشحون الملتزمون يضعون رؤاهم السياسية ؛ كما تشكل الأسئلة الصعبة سوابق للمساءلة ؛ والبث المباشر عبر الإنترنت يضمن الشفافية لجميع الليبيين”.

وأرفق السفير الألماني تغريدته بصورة لملتقى الحوار، جرى التقاطها أثناء إلقاء فتحي باشاغا المرشح لمنصب رئيس الحكومة لكلمته اليوم الإربعاء عبر تقنية فيديو زووم ، وتقديمه لرؤيته أمام الملتقى، حيث زعم في كلمته أن هناك فرصة تاريخية لوضع حد للأزمة الحالية”، متابعا: “سنسمي الحكومة بحكومة المهمة لإنجاز الانتخابات في موعدها”، مردفًا أن “حكومتنا ستكون قائمة على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوزيع الجغرافي”، بحسب ادعائه.

وزعم “باشاغا” في سياق رده على سؤال حول تمرده واستدعائه لأرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل قائلًا: “لم أستدعِ أحد لاستقبالي بعد قرار إيقافي والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعًا مرحبين وهاتفين بعودتي”.