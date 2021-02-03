السفير الألماني مرحبا بحوار جنيف: البث المباشر للمرشحين يضمن الشفافية لليبيين

رحب السفير الالماني أوليفر اوفيتشا بحوار جنيف الذى يعقد هذه الأيام ، قائلا في تدوينه له على حسابه بموقع تويتر :” نشجع تقدم المشاورات في جنيف، والمرشحون الملتزمون يضعون رؤاهم السياسية ؛ كما تشكل الأسئلة الصعبة سوابق للمساءلة ؛ والبث المباشر عبر الإنترنت يضمن الشفافية لجميع الليبيين”.
وأرفق السفير الألماني تغريدته بصورة لملتقى الحوار، جرى التقاطها أثناء إلقاء فتحي باشاغا المرشح لمنصب رئيس الحكومة لكلمته اليوم الإربعاء عبر تقنية فيديو زووم ، وتقديمه لرؤيته أمام الملتقى، حيث زعم في كلمته أن هناك فرصة تاريخية لوضع حد للأزمة الحالية”، متابعا: “سنسمي الحكومة بحكومة المهمة لإنجاز الانتخابات في موعدها”، مردفًا أن “حكومتنا ستكون قائمة على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوزيع الجغرافي”، بحسب ادعائه.
وزعم “باشاغا” في سياق رده على سؤال حول تمرده واستدعائه لأرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل قائلًا: “لم أستدعِ أحد لاستقبالي بعد قرار إيقافي والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعًا مرحبين وهاتفين بعودتي”.
أضف تعليقـك