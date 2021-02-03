«الكيخيا»: سألغي الدعم وأستبدله بتوزيع العملة الصعبة على المواطنين

قال مرشح المجلس الرئاسي، محمد الكيخيا، إن: “الهدف من حكومة الوحدة الوطنية الوصول إلى الانتخابات، وأنه في المسار السياسي في ليبيا الحكومة ستكون داعمة والعمل سيكون على الجهات التشريعية” وفق قوله.

أضاف “الكيخيا” في كلمته أمام “ملتقى الحوار السياسي”: “يجب أن يكون لكل مواطن ليبي الحق في العمل السياسي، والحكومة ستشرف على الانتخابات ولن تشارك فيها” كاشفاً أنه سيلغي الدعم الحالي واستبداله بتوزيع الدعم بالعملة الصعبة على المواطنين، وفق قوله.

وواصل “الكيخيا”: “نستطيع في هذه الفترة القصيرة أن نصل إلى الاستقرار، ويجب خروج كل المسلحين الأجانب بلا استثناء من ليبيا وفرض عدم التدخل في شؤون ليبيا، وأيضاً يجب إبعاد كل الجهات الدولية من التدخل في ليبيا بما فيها بعثة الأمم المتحدة” على حد تعبيره.