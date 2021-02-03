طلاب وموظفو جامعة عمر المختار بدرنة يرفضون فصلها عن الفرع الرئيسي

نظم أعضاء هيئة التدريس، وموظفو وطلاب جامعة عمر المختار فرع درنة، وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التعليم بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة فصل فرع درنة عن الجامعة الأم بالبيضاء، حيث ألقوا بيانا عبروا فيه عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة الطلاب والعاملين.

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