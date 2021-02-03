“النمروش” لـ”نورلاند”: نسعى لتجنب إغلاق الصادرات من الموانئ بسبب أزمة رواتب حرس المنشآت النفطية

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي ليبيا، الأربعاء، إن وزير الدفاع المفوض لحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، أكد خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن “النمروش” أكد لـ ” نورلاند” تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.

وتابعت السفارة أن نورلاند هنأ جميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة.

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