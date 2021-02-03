ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 February, 2021

أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء ، أن اللجنة ستكمل اليوم وغدا الاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، كاشفا أن يوم الجمعة سيتم التصويت على المترشحين.

وقال المصدر في تصريح لقناة ” ليبيا 24″ إنه من المقرر أن تعقد اللجنة القانونية جلسة على هامش الاجتماع مع المبعوث الأممي الجديد بان كوبيتش.