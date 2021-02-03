الكخيا: لا بد من خروج المسلحين الأجانب من ليبيا ومنع التدخل الخارجي في شؤون البلاد

قال المرشح لرئاسة الوزراء محمد معين الكيخيا، إنه يجب أن يكون لكل مواطن ليبي الحق في العمل السياسي، لافتا إلى أن الحكومة ستشرف على الانتخابات، ولن تشارك فيها، وأنها ستدعم بكل إمكانياتها المسار السياسي.

وأضاف الكيخيا في كلمته بجنيف اليوم الأربعاء، أنه يجب إبعاد كل الجهات الدولية من التدخل في ليبيا بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة.

وأكد الكيخيا على ضرورة خروج كل المسلحين الأجانب بلا استثناء من ليبيا وفرض عدم التدخل في شؤون البلاد.

ودعا الكيخيا إلى إلغاء الدعم الحالي واستبداله بتوزيع الدعم بالعملة الصعبة على المواطنين.

وأشار الكيخيا إلى أنه لابد إيجاد ميزانيات خاصة للبلديات للقضاء على مشاكل النظافة وغيرها، داعيا إلى حل مشاكل الصحة والمهاجرين وقضايا التعليم، وحل مشاكل الكهرباء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح الكيخيا أنه يرى أنه من أجل حل الأزمة الاقتصادية يجب تعويم الدينار ورفع الدعم، مبينا أن رؤيته في الجانب الخدمي تتمثل في تحسين الصحة والتعليم والكهرباء.

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