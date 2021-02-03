النمروش ونورلاند يبحثان تأخر صرف مرتبات حرس المنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24

تلقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحسب بيان الوزارة، عبر، نورلاند، عن أمله في نجاح الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جنيف.

كما تطرق الحديث إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع لفتح الطريق الساحلي، وإيجاد الحلول لتأخر صرف رواتب الأفراد التابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية وما يترتب عنها من إغلاق للحقول والموانئ النفطية.

من جهته أكد النمروش بأن كافة التعليمات صدرت بالخصوص، وجاري العمل على حلحلة الإشكاليات.