مجلس جامعة طبرق يبحث في اجتماعه الأول لهذا العام عددا من الموضوعات

عقد مجلس جامعة طبرق اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة رئيس الجامعة، حسن علي حسن، وحضور مديري الإدارات والمراكز والمكاتب، لمناقشة تحديد وتوحيد تاريخ انطلاق الدراسة، الذي سيكون بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري، باستثناء كليتي الهندسة والاقتصاد.

وناقش المجتمعون الخطط البديلة لبداية الدراسة في حال تأزم جائحة كورونا، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من مركز البحوث والدراسات العلمية لجائزة عضو هيئة التدريس والقسم الأكثر إنتاجا للأبحاث العلمية، إلى جانب اقتراح دمج مركز البحوث العلمية ومكتب الاستشارات الفنية تحت إدارة واحدة.

كما تم التطرق إلى إمكانية تضمين قسم الرسائل العلمية للهيكل الإداري بالمكتبة المركزية للجامعة تحت مسمى قسم الرسائل العلمية.

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