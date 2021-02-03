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«الثني» يشيد بجهود «الخارجية» لتوضيح رؤية الحكومة دولياً للحل في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء، في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث قدم الوزير التقرير السنوي لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لعام 2020م، وكذلك عرض برنامج عمل الوزارة للعام 2021م.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المجهودات المبذولة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الخارجية من أجل توطيد العلاقات المشتركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوضيح رؤية الحكومة حول الازمة الليبية، وناقش كذلك سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية وبرنامج التدريب للوزارة للعام 2021م.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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