ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 February, 2021

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” الدول المشاركة في مؤتمر برلين، استئناف عقد اجتماعاتها في مدينة سرت (شرق) الخميس ،وفق ما أفاد به عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق، العميد محمد نقاصة.

وقال نقاصة في تصريحات صحفية الأربعاء ،إن “الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم”.

وأضاف نقاصة: “سنناقش سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية”.

وفي 28 يناير الماضي، طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس الأمن بإصدار قرار لحل كل “المؤسسات التنفيذية الموازية” في البلاد.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية ،ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.