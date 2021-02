وليامز: أشكر كل من بقي في الغرفة وأخذ الأمر بجدية واستمع لكل المرشحين

وليامز: المرشحون وقعوا على تعهد بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت وليامز: سنلزم المرشحين بنسبة 30 % المخصصة للمرأة في المناصب السيادية العليا

