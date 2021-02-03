رئيس بنغازي يبحث إجراءات استقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للبلدية

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي رئيس الإتحاد الليبي لكُرة القدم ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.

التقى اليوم الإربعاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران، مع بوجواري رئيس الإتحاد الليبي لكُرة القدم عبدالحكيم إبراهيم الشلماني ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم مُناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها حيال استقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكُرة القدم الذي يعتزم زيارة مدينة بنغازي في الأيام القادمة للوقوف على عدد من المرافق الرياضية في المدينة والتعرف على مدى جاهزيتها لرفع الحضر المفروض عليها خلال السنوات السابقة .

حيث تم الاتفاق على توفير عدد من الاحتجاجات والمُستلزمات لملعب شُهداء بنينا ،إضافة إلى الاستعدادات المطلوبة لاستقبال وفد الإتحاد الأفريقي لكُرة القدم خلال زيارته في الأيام القليلة القادمة.

وأثنى رئيس الإتحاد الليبي لكُرة القدم ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على تعاون رئيس المجلس التسييري للبلدية وتجاوبه بشأن توفير هذه الاحتياجات.

وقام رئيس اتحاد كُرة القدم ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بزيارة لملعب شُهداء بنينا للاطلاع على مدى جاهزيته والاحتياجات العاجلة التي يتطلب توفيرها استعدادا لزيارة وفد الإتحاد الأفريقي لكُرة القدم .