مفتاح حمادي: الاختفاء القسري يحتاج لوزارة داخلية فاعلة

قال المرشح لرئاسة الحكومة، مفتاح حمادي، إن هدف الحكومة سيكون تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف حمادي في كلمة له خلال جلسة الاستماع بملتقي الحوار السياسي في جنيف، أن مبدأ اللامركزية سيكون أساس إدارة شؤون البلاد بنقل الاختصاصات للبلديات.

وتابع حمادي أنه سيعمل على دعم المفوضية العليا لانتخابات وتسهيل مهامها بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب والاستفادة من البرامج الحكومية لتأهيل المُنضمّين للجماعات المُسلحة.

وأكد حمادي أنه سيتم الاعتماد على الخبرات الليبية بالتنسيق مع الجهات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح حمادي أن الاختفاء القسري يحتاج لوزارة داخلية فاعلة وأجهزة أمنية قوية ومساعدة القضاء للبت في هذه القضايا سريعا حتى يكون هناك نوع من الردع لهذه الجرائم بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني.

وشدد حمادي على أن ليبيا تعاني من كونها منطقة عبور للمهاجرين لأن حدودها مترامية الأطراف تحتاج إلى منظومة أمنية ضخمة لضبط حدودها، مطالبا الدول التي تريد منع الهجرة بالمساهمة في منع الهجرة عبر التنمية وتفعيل القوانين في هذا الشأن، داعيا دول جنوب أوروبا إلى المساهمة في منع الهجرة.

وأضاف حمادي أنه سيعمل على خلق وزارة داخلية قوية تضرب بيد من حديد على المخالفين فضلا عن أجهزة أمنية قوية مع السعي لحل أزمة المهاجرين، مبينا أن بعض الأسر مهجرة لأن منازلها تحتاج للبناء من جديد، لافتا إلى أن الأسر التي لا تستطيع العودة من الأساس سيقوم بشقين شق المصالحة الوطنية وشق الضرب بيد من حديد من جانب الأمن.

أوضح حمادي أن هناك حاجة للتعاون مع المؤسسات الدولية والمراقبة الفعالة للسجون لإعادة هيكلة السجون الليبية، مضيفا أن العديد من السجون خارج إطار القانون وسيعمل على معاقبة القائمين عليها فضلا عن العمل على تحسين الخدمات البنية التحتية ببعض السجون، مؤكدا أن الدور الأكبر في هذه المسألة سيكون للقضاء، مشيرا إلى أن وجود عقوبات يقلل من الخروقات.

وتابع حمادي أن التعليم يحتاج لمراجعة التشريعات وضمان مناسبتها للرؤية المستقبلية للتعليم والبدء في عمل شراكات دولية لتحسين التعليم وتقييم التعليم الحالي وتحسينه وربطه بسوق العمل، مضيفا أنه سيسعي لمراقبة جدوى العملية التعليمية وربطها بأهداف التنمية المستدامة والتواصل وعمل شراكات دولية لتحسين العملية التعليمية والاستفادة من خبراتها وترشيد الدعم الحكومي في هذا الشأن.

وأكد حمادي أن هناك ضغوطات على المرأة الليبية لا تسمح لها بالمشاركة بشكل فاعل في المجتمع، موضحا أنها تشكل نصف المجتمع ولا غني عنها في التربية وتنشأة الأسرة وهي موجودة في القضاء والصحة والتعليم، مضيفا أنه سيتم إعطائها الثقة للمشاركة في جميع المجالات التي يمكن الاستفادة منا فيها ولا غنى عنها ولا يوجد تطور دون مشاركة المرأة الليبية.

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