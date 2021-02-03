ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 February, 2021

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا و منظمة التعاون والإغاثة العالمية ،ورشة عمل تحت عنوان ” الفئات المهمشة والممارسات التمييزية ضدها” ،سلطت الضوء على أبرز التحديات والاشكاليات القانونية والإنسانية والحقوقية التي تواجه الفئات المهمشة في المجتمع الليبي ، والتي من بينها ( الأطفال والنساء الفاقدين للسند والأيتام وذوي الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين وأصحاب الرقم الإداري الفاقدين للجنسية والأطفال والنساء المهاجرين والنازحين والمهجرين داخليا والعجزة والمسنين ، وعديمي الجنسية ، الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم ، المطلقات والأرامل )

و شارك أعمال هذه الورشة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء ومدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، ومدير أدارة الشؤون القانونية ب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/ليبيا ، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان السابق الاستاذ / محمد العلاقي ، ومدير أدارة المؤسسات الإجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي ، وأمين عام اللجنة العليا للطفولة Higher Committee for Children ، ورئيسة الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل ، ورئيس مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان BELaady Organization for Human Rights ، ونائب رئيس مفوضية المجتمع المدني ، ومدير مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء ، وممثلين عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – ليبيا ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ورئيس المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا ، بالإضافة إلى حضور ومشاركة عدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا من بينها المنظمة الدولية للهجرة IOM LIBYA ، وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNCHRL ، وإدارة مشروع شارب لسيادة القانون في ليبيا ، والمركز الدولى للهجرة المختلطة MMC .

كما شارك في أعمال الورشة عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الميدان الإنساني والقانوني والحقوقي إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الأكاديميين والقانونيين ، والمختصين في شؤون المرأة والطفل والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه .