نقاصة : لجنة “5+5” تستأنف اجتماعاتها في سرت الخميس

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ، استئناف عقد اجتماعاتها الخميس في مدينة سرت.

و أوضح عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، مختار النقاصة، الأربعاء، أن الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم.

وأضاف نقاصة أن الاجتماع سيناقش سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية.

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