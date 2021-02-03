أبو ضاوية: سنعمل على إجراء الانتخابات في وقتها

قال المرشح لرئاسة الحكومة ضو أبوضاوية، إنه سيعمل على إجراء الانتخابات في وقتها وتأمينها من الأجهزة الأمنية.

وأكد أبوضاوية في كلمة له خلال جلسة الاستماع بملتقي الحوار السياسي في جنيف، أنه لا حصانة لمن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، رافضا توليهم أي مناصب في المستقبل.

وأوضح أبو ضاوية أنه ليس لديه خطوط حمراء، مضيفا أنه منفتح على الجميع بالنسبة للعمل الحكومي.

وتابع أن هناك حاجة كبيرة لبناء الثقة بين الليبيين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه سيعمل على تخفيض مرتبات أعضاء الحكومة إلى النصف.

وأضاف أنه سيعمل على تفعيل العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة والشباب.

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