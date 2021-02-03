افحيمة: كثرة المترشحين لمنصب الرئاسي سبب فشل الجميع

قال عضو مجلس النواب، ومقرر تجمع الوسط النيابي، صالح افحيمة، في مقابلة مع قناة ليبيا، إن العدد الكبير للمترشحين لعضوية المجلس الرئاسي منع من حصول أي منهم على نسبة السبعين بالمئة اللازمة للفوز بالمنصب.

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