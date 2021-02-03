افحيمة: كثرة المترشحين لمنصب الرئاسي سبب فشل الجميع

قال عضو مجلس النواب، ومقرر تجمع الوسط النيابي، صالح افحيمة، في مقابلة مع قناة ليبيا، إن العدد الكبير للمترشحين لعضوية المجلس الرئاسي منع من حصول أي منهم على نسبة السبعين بالمئة اللازمة للفوز بالمنصب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة في بلدية بنغازي
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أبو ضاوية: سنعمل على إجراء الانتخابات في وقتها
تم النشر منذُ 10 دقائق
نقاصة : لجنة “5+5” تستأنف اجتماعاتها في سرت الخميس
تم النشر منذُ 14 دقيقة
عاجل// ويليامز: علينا أن نلزم الفائزين بالمناصب الجديدة بالاستقالة من مناصبهم الحالية
تم النشر منذُ 19 دقيقة
أضف تعليقـك