لجنة الوبائيات بـ«الوفاق»: تصاعد الوضع الوبائي في 8 مناطق .. و15% نسبة الإصابات بين المسافرين

أظهرت دراسة حديثة تصاعد الوضع الوبائي خلال الأسبوع الماضي تصاعد الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في سبع مناطق، متوقعة زيادة معدلات الوباء جراء زيادة عدد الحالات المصابة والنشاطات المجتمعية.

وحسب الدراسة، التي أعدتها لجنة الوبائيات التابعة لحكومة الوفاق وعرضتها، الإثنين، أمام اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة، فإن النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين لازالت عند 15% وفق الإحصاءات الصادرة عن المختبر المرجعي ومختبر التقنيات الحيوية، حسب بيان للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة.

– النجار يتوقع «زيادة ملحوظة» في إصابات «كورونا».. ويحذر: النظام الصحي «تحت الضغط»

وكشفت تصاعد الوضع الوبائي خلال الأسبوع الماضي في جنوب طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، العزيزية ، المعمورة، جنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل، محذرة من تردى الوضع الوبائي حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة.

وسبق أن حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الشهر الماضي، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

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