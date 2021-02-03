مركز السكري بطبرق يطالب بإعطاء مرضاه أولوية التطعيم بلقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا مركز مرضى السكري والغدد الصماء بطبرق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى ضرورة إعطاء الأولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا لمرضى السكري.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا24، قال نائب مدير المركز، أحمد أزقيم، “إن المركز لديه أكثر من 7 آلاف مريض من طبرق وضواحيها وهم مسجلين لدى المركز عبر منظومة متكاملة وفقا لأرقامهم الوطنية”.

كما طالب، أزقيم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة استهداف مرضى السكري ومرضى القلب والكلى باللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الشريحة هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أزقيم أن المركز في استطاعته التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتسهيل مهمته كون أن المعلومات المطلوبة لكافة المرضى جاهزة.

يشار أن مركز مرضى السكري والغدد الصماء قد تم افتتاحه حديثاً وهو مركز حديث يقدم خدماته اليومية لشريحة واسعة من مرضى السكري في طبرق وما جاورها .