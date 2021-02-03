امغيب: ما حصل في جنيف مسرحية هزلية

وصف عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، خلال تغطية خاصة لقناة ليبيا، جلسة الترشح لأعضاء المجلس الرئاسي التي عقدت في جنيف، بالمسرحية الهزلية ومحاولة إقناع الشعب الليبي بمنجزات تسجل للبعثة الأممية في ليبيا.

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