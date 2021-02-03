اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»

أصدرت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد» التابعة لحكومة الوفاق ست توصيات عاجلة للحد من «تفاقم» الوضع الوبائي في ليبيا، من بينها إيقاف السفر موقتا إلي الدول التى ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس «كورونا».

وشملت التوصيات، التي صدرت عقب اجتماع مع لجنة الوبائيات، الإثنين، اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات معدلات الإصابة العالية، ووضع الجهات المختصة القيود والضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات، حسب ما نشرت اللجنة العليا الاستشارية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

إضافة إلى تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتوفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات، علاوة على الاهتمام برفع الكفآت الصحية بمراكز العزل.

– لجنة الوبائيات بـ«الوفاق»: تصاعد الوضع الوبائي في 8 مناطق .. و15% نسبة الإصابة بين المسافرين

وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة الوبائيات دراسة أجرتها خلال الأسبوع الماضي، أظهرت تصاعد الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في سبع مناطق، متوقعة زيادة معدلات الوباء جراء زيادة عدد الحالات المصابة والنشاطات المجتمعية.

وحسب الدراسة، فإن النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين لازالت عند 15% وفق الإحصاءات الصادرة عن المختبر المرجعي ومختبر التقنيات الحيوية. وشملت المناطق التي يتصاعد فيها الوضع الوبائي جنوب طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، العزيزية ، المعمورة، جنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل.

وحذرت لجنة الوبائيات من تردى الوضع الوبائي حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة.

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