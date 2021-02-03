ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى 6500 بينهم ليبيون

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى حدود شهر يناير 2021 حوالي 6500 شخصا مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة 2019 حيث كان عددهم الجملي في حدود 6200 شخصا، بالإضافة إلى نحو 1900 شخصا ينتظرون تسجيلهم لطلب اللجوء في تونس، وفق ما كشفته, اليوم الأربعاء, مسؤولة الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس, ناجية حفصة.

وبينت المتحدثة, في تصريح ل “وكالة تونس افريقيا للأنباء” الرسمية, على هامش موكب توقيع الهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان دليلا لتنسيق العمل في ما بينها في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس أن أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من جنسيات إيفوارية وسورية وليبية إلى جانب بلدان افريقيا جنوب الصحراء ودول أخرى.

وذكرت حفصة أن تونس بصفة عامة تحترم معاهداتها الدولية ولا تقوم بإرجاع طالب اللجوء إلى بلده خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الدولية لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، فضلا عن نصوص قانونية في الدستور التونسي تكفل حق اللجوء، مشيرة في المقابل إلى غياب إطار قانوني وطني يحمي حق اللاجئ.

وقالت إن “المفوضية شاركت في وضع مسودة مشروع قانون يحمي حق اللاجئ بالاشتراك مع وزارة العدل وانتهى العمل عليه منذ سنة 2016 في انتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه ثم البرلمان حتى يصبح قانونا وطنيا تلتزم به كل المؤسسات والهياكل صلب الدولة”.

ودعت إلى صياغة استراتيجية واضحة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذي يعد عددهم بالآلاف في تونس، مشيرة إلى ان فئة المهاجرين غير النظاميين تواجه الحجز التعسفي بمراكز الاحتجاز من قبل السلطات الامنية التونسية، على خلاف الفئات الأخرى من طالبي اللجوء غير المعنية بهذا الإشكال.

من جهتها, اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، في تصريح ل “وكالة تونس افريقيا للأنباء”, على هامش حفل التوقيع، أن عمل الهيئات الوطنية في ظل غياب قانون وطني يحمي حق اللاجئ غير كاف، لافتة إلى أن تسجيد التوقيع على المعاهدات الدولية يجب أن يتمظهر في صياغة قوانين وطنية ضامنة لحق اللاجئ.

وقالت إن “وضعية اللاجئ اليوم في تونس لا تعتبر لجوء إنما طلب لجوء لفترة طويلة جدا، يحرم خلالها من حقه في الانخراط في الدورات التكوينية والعمل والاستقرار المهني ويكون عرضة لانتهاكات في حقه تصل الى الاتجار بالأشخاص”.

واعتبرت أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للتسريع بالمصادقة على قانون حق اللجوء واعتماد قانون للهجرة، لاسيما في ظل تزايد عدد طالبي اللجوء في تونس الذي يتجاوز 6500 فردا