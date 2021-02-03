المرشح عبد القادر: ليبيا تعاني من أزمة أمنية ومؤسساتية وانقسام سياسي

قال المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عبد الرزاق أحمد عبد القادر، إن المشكلة في ليبيا أمنية ومؤسساتية نتج عنها تدهور الأمن والخدمات الصحية والاقتصاد، معربا عن أمله في أن تثمر انتخابات 24 ديسمبر 2021 تشكيل حكومة نزيهة تتكون من الكفاءات مع مراعاة التمثيل الجغرافي فيها وأن تعمل على محاربة الفساد المؤسساتي.

وأوضح عبد القادر في كلمته بجنيف اليوم الأربعاء، أن ليبيا تعاني من جائحة كورونا ومشاكل أمنية وانقسام سياسي، لافتا إلى أنه سيعمل على حل أزمة العجز الواضح في المرافق خاصة الكهرباء، وأنه سيركز على خدمة المصابين والمحتاجين والمهجرين وتطبيق العدالة الانتقالية ووفاء الحكومة بتعهداتها.

وأكد عبد القادر على أن بسط الأمن وترحيل المرتزقة ومكافحة الإرهاب وحصر السلاح للدولة واستيعاب حملة السلاح، من أولوياته.

وأوضح عبد القادر أنه سيعمل على إعادة هيكلة النفقات الحكومية ووقف الهدر في الوقود والحفاظ على إنتاج النفط وتطوير السياسة المالية وتنظيم الواردات.

وكشف عبد القادر أنه سيعمل على معالجة منظومة الانتخابات وتطوير منظومة التصويت وإتاحة فرص متساوية للمترشحين بما يعيد الثقة في العملية الانتخابات.

وأشار عبد القادر إلى أنه سيعمل على تطبيق القانون بشأن الإدارة المحلية بتطبيق اللامركزية وتقديم الدعم للبلديات، لافتا إلى أنه سيعمل على دعم القطاع العام والخاص وتمكين المرأة والشباب من الوظائف القيادية في الحكومة والعمل على تقليل البطالة.

ولفت عبد القادر إلى أنه سيبذل قصار جهده من أجل تحسين التعليم والارتقاء به.

وشدد عبد القادر على أنه سيتطبق الإجراءات الاحترازية لكورونا موضحا أنه سيعمل على توعية المواطن وأنه سيعمل على توفير اللقاحات وتوفير الخدمات الصحية وتحسينها بما يضمن سلامة المواطنين.

وقال عبد القادر إنه سيعمل على العودة الآمنة للمهجرين والنازحين في البلاد وجبر ضررهم.

وأشار عبد القادر إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة النفقات الحكومية وتطوير السياسة المالية وإعادة هيكلة المرتبات ومعالجة التهريب وهدر الوقود.

وأوضح عبد القادر إن أنه سيسعى للتعاون مع الدول الداعمة للاستقرار والتعاون مع المنظمات الدولية ووقف التدخلات الخارجية المزعزعة للأمن.

وأكد عبد القادر على أنه سيعمل من خلال عقلية جمعية بمشاركة شبابية واضحة وليس عقلية فردية، لافتا إلى أن العمل سيكون وفق خطط واضحة ومحددة بتوقيت زمني وقابلة للقياس.

وأشار عبد القادر إلى أن الحكومة في حالة انعقاد دائم لحل الأزمات مع الالتزام بالفصل بين السلطات.

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