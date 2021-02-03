«الثني» خلال افتتاح مقر وزارة العدل: دعمي التام والكامل للسلطة القضائية في البلاد

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء مقر ديوان وزارة العدل في مدينة بنغازي، وحضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة العدل – المكلف بتسيير أعمال الوزارة خالد امراجع نجم، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي الأستاذة مقبولة الشريف، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

كما حضره رئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، ومدير عام مركز الخبرة القضائية سالم القطراني.

وجاء افتتاح المقر من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد تجهيزه من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية، وأكد على دور وزارة العدل في تحقيق دولة القانون والمؤسسات والحقوق، مشددا على وقوفه التام والدائم خلف السلطة القضائية ودعمها لأداء دورها المناط بها في إحقاء الحقوق والقضاء بين الناس.