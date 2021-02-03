ويليامز: طلبنا من مرشحي المناصب التنفيذية الالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا، ستفاني ويليامز، الأربعاء، أن البعثة طلبت من مرشحي المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء توقيع تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق المقررة في تونس والالتزام بموعد الانتخابات وقبول نتائج التصويت.

وأضافت ويليامز في كلمة لها خلال جلسة الاستماع بملتقي الحوار السياسي في جنيف، أنه في حالة وجود تناقض بين الترشيح والموقع الذين يشغله المسؤول في المنصب الحالي مثل مناصب القضاء والمناصب العسكرية سيتم تخلي المرشحين عن تلك المناصب.

وأوضحت ويليامز أنه عند تكوين الحكومة سيضع المرشحون في اعتبارهم أنهم سميثلون التنوع والتوازن الجغرافيا في البلاد، مبينا أنه ليس أقل من 30 % من النساء في المناصب القيادية العليا نائب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء.

وشددت ويليامز على أن مرشحي مناصب السلطة التنفيذية سيوقعون على هذا، مؤكدة أن التزامهم مسجل على المقاطع المصورة.

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