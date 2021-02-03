أبو شكيوات: سنعمل على اختيار وزير داخلية قادر على ضبط الوضع الأمني

قال المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة هشام أبو شكيوات، إن من أولوياته تكليف وزير داخلية قوي قادر على متابعة الملف الأمني والقبض على من يقومون بممارسة التصرفات التي تؤدي للاختفاء القسري وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم.

وأوضاف أبو شكيوات في كلمته بجنيف اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على تحقيق النجاح الأمني عبر توحيد المؤسسة الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإيجاد آليات لجمع السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة، موضحا أنه سيتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وقوع الفساد، وإجراءات علاجية لتخفيف آثار ملفات الفساد السابقة ومحاسبة الفاسدين.

وألمح أبو شكيوات إلى أنه لا يمكن القضاء على الفساد في ليبيا ولكن يمكن الحد منه عبر آليات اتخاذ القرارات ومراقبتها ومنح شفافية أكبر في أمور الدولة ودعم الاجهزة الرقابية والإعلان عن الميزانيات كافة بشكل واضح لخلق نوع من الضغط على الفاسدين من الشارع لتحميلهم مسؤولية الميزانيات حتى لا تذهب لجيوبهم.

وأوضح أبو شكيوات أنه يعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها ونجاح الحكومة المقبلة ووقف حالة انقسام الدولة.

وكشف أبو شكيوات أن تشكيل الحكومة سيكون خلال 15 يومن إجراء التصويت، موضحا أن لديه رؤية محددة لتنفيذها، مؤجلا شرحها والخطة التنفيذية المعززة بجدول زمني عند تقدم الحكومة لنيل الثقة.

ولفت أبو شكيوات إلى أنه ستكون هناك حكومة وحدة وطنية من كل ربوع ليبيا تعمل على اختيار عناصرها بكفاءة، مؤكدا على أنها ستكون معززة بمشاركة المرأة، موضحا أن المرأة شريك أساسي في أي عمل حكومي ونعول عليها لأن المعيار الأساسي هو الكفاءة ويمكن أن تشارك المرأة بأكثر من 30% بشرط توفر الكفاءة.

وألمح أبو شكيوات إلى أن الشباب مهمش ولا يسمح لهم بالمشاركة في بناء الدولة، لافتا إلى أنها أصبحت محتكرة على فئة معينة من كبار السن.

وأشار أبو شكيوات إلى أنه سيدعم العملية الانتخابية عبر إجراء حوار والتوعية بأهمية الانتخابات وسلبيات العزوف عنها باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة.

وفيما يخص ملف كورونا، لفت أبو شكيوات إلى أنه سيعمل على تدارك التأخير الحاصل في استجلاب اللقاحات مؤكدة الفاعلية من الشركات المعروفة وتفعيل الإجراءات الوقائية في المؤسسات ومراكز التجمعات وتوفير الأدوات اللازمة في القطاع الصحي.

ووعد أبو شكيوات بأنه سيعمل على ضبط معدلات الأسعار السلع الأساسية للتخفيف من تداعيات توحيد سعر الصرف، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أبو شكيوات على أنه سيعمل على حل أزمة الخدمات وأزمة الكهرباء وحل العجز في الكهرباء، وأنه سيولي اهتماما كبيرا لصيانة محطات الكهرباء بما يحقق استقرارها وعملية توليد الكهرباء، سنعمل على تقليل الفوضى في استهلاك الكهرباء، مشددا على ضرورة تفعيل بعض المشاريع التي ستنهي أزمة الكهرباء والحد من الانقطاعات وتقليل ساعات الطرح، مبينا أنه سيعمل على إتمام مشروع توليد الكهرباء في مصراتة وجنزور وطبرق والجنوب الليبي في نهاية السنة.

ولفت أبو شكيوات إلى أنه سيعمل على دعم دور البلديات في تحسين مستوى الخدمات، موضحا أنه سيعمل على تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتفعيل نظام الموارد المحلية والعمل على رفع قيمة مخصصات البلديات.

وأوضح أبو شكيوات أنه سيعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في الجنوب، مؤكدا على أن مل الجنوب ملف ذو أولوية قصوى في ليبيا.

وأشار أبو شكيوات إلى أنه سيعمل على العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم وتحسين مستوى الخدمات الواصلة إليهم

ولفت أبو شكيوات إلى أنه يتطلع لمشاركة أعضاء الحوار لدعم الحكومة خاصة بالنسبة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتطبيق مخرجات حوار اللجنة العسكرية 5+5 ومخرجات الحوار الاقتصادي.

وألمح أبو شكيوات إلى أنه سيتخذ جملة من الإجراءات لضبط أسعار السلع بما يكفل تثبيت سعر المواد الأساسية داخل ليبيا وعدم ترك مجال للتجار للمبالغة في الأسعار.

وأوضح أبو شكيوات أنه سيعمل على إعادة الدراسة واتباع الإجراءات الوقائية داخل المدارس بما يضمن سلامة أبنائنا وسلامة الفرق التدريسية.

وقال أبو شكيوات إنه سيعمل على مراقبة أسعار السلع خاصة القادمة من الخارج حتى لا تصبح حكرا على جهة أو شخص بعينه وسنعمل على ضبط الأسعر التي يستهلكها المواطن بشكل يومي ومباشر.

وأشار أبو شكيوات إلى أن الحكومة ستدعم المجلس الرئاسي لأي خطوة لترتيب الجيش ونظمه، وأنه سيعمل على تولية الكفاءات دون النظر إلى أي شيء آخر في اختيار المناصب.

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