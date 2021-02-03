مالية الوفاق: مرتبات موظفي الوزارة لشهر يناير لن تتضمن زيادة 20% المقررة

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إن مرتبات شهر يناير لن تتضمن الزيادة المقررة 20% لارتباط هذا القرار باعتماد ميزانية الدولة للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي أن الجهات المستهدفة بزيادة مرتباتها بنسبة 20% بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 تشمل فقط الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم بمجوب القرار رقم (27) الصادر في سنة 2011 م كمرتبات موظفي وزارة العمل والتأهيل.

وأوضح مدير الفريق الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عمر بسيسة، بأن الجهات المستثناة من الزيادة هم كل من صدر في حقهم قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م وأصحاب الجداول الخاصة وجهات متحصلة على علاوة تمييز، والعاملون بالخارج.

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