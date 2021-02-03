النمروش يؤكد لنورلاند إحراز تقدّم بملف “الساحلي”

ذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن وزير الدفاع المفوّض في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أكد في اتصال اليوم مع السفير ريتشارد نورلاند والمُلحق العسكري الأمريكي، أنه تم إحراز تقدّم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.

ووفق بيان للسفارة، فقد أكد النمروش أيضاً تحقيق تقدّم فيما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى أن السفير هنّأ الوزير وجميع الليبيين على التقدّم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة.

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