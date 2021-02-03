طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الخميس 4 فبراير

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الخميس أجواء دافئة نهاراً بإذن الله تعالى بمعظم مناطق البلاد، بينما تبقى الأجواء باردة نسبياً بمناطق الشمال الشرقي.

وبحسب تقارير متخصصة فإن الطقس مستقر ودافيء على عموم البلاد عدا مناطق الشمال الشرقي حيث يميل الطقس البرودة قليلا خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مع سماء غائمة جزئيا على المناطق الغربية بسحب مرتفعة وسحب منخفضة ومتوسطة على مناطق الشمال الشرقي .

ودرجات الحرارة تتراوح عموما على المناطق الشمالية مابين ( 13°_ 25°) في حين تتراوح مابين ( 19°_ 23°) على طول المناطق الجنوبية .

ووفقا للتقارير تشهد الاجواء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على المنطقة الغربية بدايةً من يوم الخميس بحيث سنلاحظ دفء في درجات الحرارة.

هذا الدفء الملحوظ في العوامل الجوية سيستمر حتى مساء يوم الأحد وسيكون ملحوظ وبشكل واضح خلال يومي السبت والأحد مصحوب برياح مثيرة للأتربة والغبار.

فيما يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على أغلب الساحل ، بينما يكون قليل الأضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أمساعد.

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