عقوب يطلع على سير عمل المرافق الصحية في شحات

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الأربعاء، بمكتبة بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء، مع مدير إدارة الخدمات الصحية شحات عادل سعيد، سير عمل المرافق الصحية في شحات.

وأطلع عقوب خلال اللقاء، الذي حضره مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع شحات، ورئيس قسم الحركه بإدارة الخدمات الصحية شحات ميلود خليل، على عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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كما استمع إلى احتياجات المرافق الصحية ببلدية شحات، وتعهد بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء، وأثنى على جهود بلدية شحات ومديري المرافق الصحية، رغم ما تعانيه الدولة من ظروف.

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