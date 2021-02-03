التصويت على قوائم مرشحي السلطة التنفيذية الجمعة القادمة

أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، أن التصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة الجمعة القادمة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن لجنة الحوار السياسي في جنيف قد انتهت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، من الاستماع ومناقشة كافة المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر تقديم تشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء، 3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، غدا الخميس ، مبينا أنه سيتم التصويت عليها الجمعة.

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