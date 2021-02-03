توقعات الطقس في ليبيا للاسبوع القادم.. ما موقف الامطار؟ (خريطة)

توقع تقرير متخصص حول حالة الطقس في ليبيا خلال الفترة من 5 فبراير وحتى الـ 10 من فبراير الجاري، ان تشهد الاجواء نشاط أطلسي منتظر خلال الأيام القادمة حيث من المتوقع أن يتوالى نزول الكتل الباردة والمنخفضات نحو غرب البحر المتوسط وبالتالي فإن بلادنا ستقع في نطاق مقدمة المنخفضات الجوية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية من صعود للكتل الهوائية الدافئة و ارتفاع للحرارة مع نشاط للرياح الجنوبية .

وبحسب التقرير تشير التوقعات الجوية بعون الله الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على أغلب المناطق الغربية ومن ثم تتجه تدريجيا نحو مناطق الوسط وبقية المناطق .

وتوقع التقرير أن تسود أجواء دافئة على أغلب المناطق مع نهاية الأسبوع مع درجات حرارة تصل إلى نهاية العشرينات في بعض المناطق ، كما يتوقع نشاط الرياح الجنوبية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار من حين لأخر .

لا امطار

وفيما يخص الامطار فمن المتوقع أن تقع ليبيا تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة خلال الأيام المقبلة ومعه يستمر انقطاع الامطار خاصة على المناطق التي تعاني شح كبير في كميات الامطار ، مع احتمال حدوث بعض التغيير في المنظومة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير وخاصة العشرية الأخيرة من هذا الشهر على أمل عودة والمنخفضات الجوية والنشاط البارد .

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