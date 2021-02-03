“الثني” يبحث آلية تنسيق عمل الحكومة الليبية وهيئة الاستثمار العسكري

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري.
وضم الاجتماع كلا من مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، وعضو اللجنة الدكتور محمد المصباحي، ورئيس مفوضية المجتمع المدني – عضو اللجنة السيدة ابريكة بالتمر، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار العسكري وهما عقيد دكتور أشرف المحجوب، وعقيد دكتور حسن المنفي.
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