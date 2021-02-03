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“الثني” يبحث آلية تنسيق عمل الحكومة الليبية وهيئة الاستثمار العسكري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري.

وضم الاجتماع كلا من مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، وعضو اللجنة الدكتور محمد المصباحي، ورئيس مفوضية المجتمع المدني – عضو اللجنة السيدة ابريكة بالتمر، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار العسكري وهما عقيد دكتور أشرف المحجوب، وعقيد دكتور حسن المنفي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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