غات تبحث عن “عودة آمنة” للمدارس

عقدت اللجنة الاستشارية لتقييم مدارس مدينة غات اجتماعاً خُصص لمناقشة إمكانية استئناف الدراسة، والإجراءات التي ستُتخذ لمجابهة فيروس كورونا حال الاستئناف.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد اتخذ قراراً بتعطيل المدارس؛ خوفاً من تفشي فيروس كورونا، وفي ذات الإطار يبحث مسؤولو قطاعات التعليم في كل بلدية مسألة العودة الآمنة التي صارت أمراً صعباً في ظل زيادة حالات الوفاة، والخوف من وصول السلالة المتحورة.

ويظهر التفاؤل واضحاً في كلام المسؤولين رغم قلة الإمكانات وصعوبة المهمة، خاصة أن الجائحة مستمرة والأرقام تواصل ارتفاعها في ليبيا.

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