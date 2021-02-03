النمروش: أحرزنا تقدما في إعادة فتح الطريق الساحلي

أكد وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الاربعاء، إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت سفارة الولايات المتحدة إن السفير ريتشارد نورلاند والملحق العسكري الأمريكي أجريا اتصالا مع النمروش وأكد لهما إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي، ومنع إغلاق الصادرات الموانئ النفطية غرب البلاد نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.

وأشارت السفارة إلى أن السفير هنأ الوزير وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة.