“عقوب” يتابع سير الخدمة الصحية في شحات

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب سير عمل المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية شحات وعمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبل عقوب اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدير إدارة الخدمات الصحية شحات عادل سعيد برفقه محمد العلام وسالم بوعيسول، أعيان وحكماء بلدية شحات، وبحضور مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع شحات، ورئيس قسم الحركة بإدارة الخدمات الصحية شحات ميلود خليل علي.

واستمع وزير الصحة خلال الاجتماع إلى احتياجات المرافق الصحية ببلدية شحات، واطلع على سير العمل، واعدًا بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء.

وأثنى وزير الصحة على جهود بلدية شحات وكافة مديري المرافق الصحية لتفانيهم في العمل رغم ما تعانيه الدولة من ظروف.