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المحجوب: اللجنة العسكرية تبحث آليات خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، يوم غد الخميس، لاستكمال الموضوعات المتوقفة وفي مقدمتها فتح الطريق الساحلي وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا، مبينا أنها ماضية في تذليل كافة العراقيل.

وأوضح المحجوب أن الاجتماع سيتبعه عدد من الاجتماعات والخطوات الحاسمة خصوصا في مسألة آليات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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