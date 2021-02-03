المشنون يطالب بومطاري الإسراع في الإفراج عن مرتبات الشركة الليبية للمناولة

ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عزالدين المشنون وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري بضرورة الإسراع في الإفراج عن مرتبات الشركة الليبية المناولة للخدمات الأرضية في المنطقة الشرقية.

المشنون وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء أوضح أن العاملين بشركة المناولة دخلوا في اعتصام مفتوح مما عطّل حركة الطيران وعرّض المواطنين في الخارج إلى “حالة مهينة”، وفق وصفه.

وأشار المشنون إلى أن العاملين بشركة المناولة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ قرابة 20 شهرا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية