فرج: من المستبعد حصول أي قائمة على نسبة 60%.. ونتائج التصويت على منصب الرئاسي كانت متوقعة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن نتائج التصويت للمرشحين على منصب المجلس الرئاسي كانت متوقعة، نظرًا لتنوع أعضاء الحوار من حيث انتماءاتهم وخلفياتهم.

فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن النتائج أتت معبرة لتنوع المرحلة، وتعتبر نتائج تمهيدية لمرحلة القوائم التي تجري عليها المشاورات بين الأعضاء لتشكيل قوائم متجانسة، لافتًا إلى أن كل قائمة تسعى للحصول على الأصوات اللازمة للفوز بمنصب في السلطة التنفيذية.

وأضاف: “أعتقد أن القوائم لن تتشكل بالشكل النهائي إلا اليوم؛ لأن هناك بعض المترشحين في هذه القوائم يرغبون أن يكونوا في قائمة مع آخرين بينهم نوع من التجانس والانسجام، ولديهم عدد كافٍ لكي يتضافرون معًا لتشكيل القائمة القوية التي تجذب الأصوات خاصة في الجولة الأولى. لا أتوقع أن تحصل أي قائمة على نسبة 60% ما نتوقعه أن القوائم ستحصل على أصوات مختلفة دون هذ النسبة، مما يعني أن يصار لجولة ثانية نهائية بين أعلى قائمتين”.

كما أوضح أن الجولة الأولى سيجري فيها التصويت على القوائم والحد الأعلى لهذه القوائم سيكون 4، والقائمة التي تتحصل على 50+1 هي التي ستنجح، مبينًا أن التصويت عليها سيكون يوم الجمعة القادم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية