عقوب يناقش سبل تنظيم العمل بالقطاع الصحي ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة

ليبيا – بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب اليوم الأربعاء خلال اجتماع موسع عقده مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي سير العمل في تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة خلال عام 2021، وحزمة من المواضيع والتعليمات الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة بحضور مديري الإدارات بديوان الوزارة ومديري المكاتب الأقسام .

المجتمعون تابعوا وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للوزارة المشاريع الصحية المستحدثة والجاري تطويرها في عدد من البلديات في ظل التوسع المستمر والتنمية المستدامة لكل البنى التحتية والخدماتية في ليبيا، من خلال خطط التنمية المتتابعة والجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزارة الصحة تضطلع بدور رئيس الحكومة الليبية في التنمية الصحية انطلاقًا من مسؤوليتها في وضع السياسة العامه للبلاد، حيث ركزت وزارة الصحة من خلال استراتيجيها الصحية على تغطية جميع المواطنين بالخدمات الصحية بكل عناصرها (الوقائية، العلاجية، التأهيلية)، ووصول هذه الخدمة لهم بكل يسر وسهولة.

كما تشهد الوزارة حاليًا حراكًا تطورياً شاملًا ونقلة نوعية بكل خدماتها ومرافقها، وجميعها مسخّرة لخدمة وسلامة المريض، حيث نفذت العديد من المشاريع الصحية والبرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولًا، وتستثمر الوزارة حاليًا وبشكل كبير في المواطن وستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

بدوره، أشار وزير الصحة خلال الاجتماع إلى أن الوزارة استكملت إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة 2021، وتم تسليمها لرئيس الوزراء مطلع شهر يناير، وذلك بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعانيها النظام الصحي، وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد في الدول المتقدمة، حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة تهدف إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الجودة، وقياس ومراقبة الأداء، واستقطاب الكوادر المؤهلة، وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

وناقش وزير الصحة تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بجميع أقسامها تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود المستشفيات والكوادر الطبية فيها، ومشيرًا بان وزارة الصحة تعمل على الاستجابة الصحية وتقديم خدمات الطبية في جميع الجبهات وعلى جميع الأصعدة؛ لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية.

كما ناقش عقوب ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة التصدي لانتشار جائحة كورونا، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية وبحث العقبات التي تُعيق عمل المنشآت الطبية، والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة.

وطالب مديري الإدارات بالوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين الرسمية، مؤكدًا أن مغادرة مسؤولي المراكز الصحية والمستشفيات البلاد يجب أن تتم بإذن مُغادرة كتابي صادر عن وزارة الصحة، وأن تلبية مدراء المراكز الصحية لدعوات الجهات الدولية يجب أن تتم بعلم وموافقة الوزارة.

عقوب بين أنه يسعى من خلال هذه الاجتماعات والإجراءات إلى ضبط وتنظيم سير عمل قطاع الصحة خلال العام 2021، وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي يُقدمها إلى المواطنين بما يلبي تطلعاتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية