4 ملفات على أجندة الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت الخميس

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» غدا الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستركز مناقشاته على أربعة ملفات رئيسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة يوم 23 أكتوبر 2020 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قوة مكافحة الشغب التابعة لها وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.

– لجنة الـ«10» العسكرية تعقد اجتماعها الثانى في سرت الخميس المقبل

وأوضحت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» سيجري بحضور أعضاء اللجنة «الـ10 والبعثة الأممية لإيجاد حلول لمطالب الطرفين».

وأضافت أن «أبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزون عن الهوية»، منوهة إلى أنه «ستخرج عقب الاجتماع بتوصيات يعلن عنها في حينها».

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