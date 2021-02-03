خارجية الوفاق ترد على ما تم تداوله بشأن إيفاد موظفين للعمل بالخارج

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ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، على ما جرى تداوله منصات التواصل الاجتماعي حول قرار إيفاد (171) موظفًا للعمل بالبعثات بالخارج.

وقالت الخارجية، في بيان، إن قرار وزير الخارجية محمد سيالة اتخذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بشأن الإيفاد بوزارة الخارجية من خلال لجنة الإيفاد والمقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية.

وأضافت، أن لجنة الإيفاد بدأت في عقد اجتماعاتها منذ شهر أغسطس 2020 وتوجت أعمالها بصدور القرار في ديسمبر الماضي، وليس لتوقيت صدوره علاقة بأي تجاذبات سياسية.

ولفتت الخارجية إلى أن جميع الوارد أسمائهم في القرار هم موظفون بوزارة الخارجية استكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق في آخر تقارير كفاءة للسنتين الأخيرتين.

وقال، إن إيفاد هذا العدد من الموظفين تم من خلال لجنة الإيفاد، لمدة أكثر من سنة قادمة تصل إلى مارس 2022، كبديل للعاملين بالخارج، والذين ستنتهي فترة عملهم خلال الفترة القادمة.

وأضافت، أن لجنة الإيفاد بوزارة الخارجية حريصة كل الحرص على تطبيق مبدأ الأسبقية والذي يعطي الحق لمن استوفى شروط الإيفاد لممارسة عمله وفق درجته الوظيفية على الوظيفة التي تناسب إمكانياته الفعلية، كما أنها حريصة أيضاً على تطبيق القانون في العودة بالموفد للعمل بالخارج بعد انتهاء فترة عمله المقررة قانوناً بأربع سنوات.

وقالت، نؤكد على إعطاء الفرصة للعاملين بالسلك الدبلوماسي في الإيفاد والعمل بالبعثات الليبية بالخارج، ونُصر بقدر الإمكان على إعطاء الفرصة للموظف الموفد لإتمام إجراءات الإيفاد والحصول على تأشيرة الدول المستضيفة في الوقت المناسب، والتي في بعض الأحيان تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للحصول عليها، حتى نتجنب التمديد للموظفين المنتهية فترة عملهم والعودة بهم في الوقت المحدد.