الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع عماد الطرابلسي الأزمة الليبية

زار عماد الطرابلسي الذي كلفه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020، اليوم الأربعاء، العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رصدته “الساعة24″، إن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، اجتمع مع الطرابلسي.

وأضاف البيان: جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع المستجد في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510» لسنة 2020.