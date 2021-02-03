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الأوضاع الليبية على رأس مباحثات وزيري الخارجية الروسي والأردني

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو تطورات الأزمة الليبية.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أن موسكو وعمان ناقشتا الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان.

وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا في موسكو، وذلك بعد اجتماع ثنائي بين الطرفين ناقشا خلاله العديد من قضايا المنطقة وأبرزها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية والأوضاع في اليمن وفلسطين والخليج ومطالبة الأردن بتوفير اللقاح الروسي لشعبه لمواجهة فيروس كورونا.

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وزير الخارجية الروسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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