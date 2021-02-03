شرقي يطالب بتركيز الجهود للتحضير للانتخابات المقبلة في ليبيا

طالب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، الأطراف الليبية بالتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية وعدم التشتت عن ملتقي الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقال شرقي في تصريحات صحفية، إن ترشح شخصيات ليبية لمناصب المجلس الرئاسي يعد تطورا إيجابيا، لافتة إلى أنه يتابع ملتقي الحوار السياسي الحالى في جنيف من أجل اختيار من يمثل الليبيين.

وأكد شرقي على ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بتفادي الانخراط في الاجتماعات الموازية والتي توحي للبعض بالتهرب من المسار الأممي.

وأوضح شرقي أن الأزمة الليبية طال أمدها، مطالبا بتركيز الجهود على التحضير للانتخابات المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في ليبيا.

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