العاملون بكهرباء القبة يطالبون بتحسين أوضاعهم

أخبار ليبيا24

أدى العاملون بإدارات وتقسيمات الشركة العامة للكهرباء في القبة وقفة للمطالبة بتحسن أوضاعهم الإدارية والتأمين الصحي ورفع مستوي الخدمات الصحية بما يُلائم طبيعة عملهم وإصابتهم المتكررة.

وشدد العاملين بالشركة، في بيان اطلعت وكالة أخبار ليبيا24 على نسخة منه، على ضرورة توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة، من معدات العمل الميداني والملابس الخاصة بالأمن والسلامة.

وطالب العاملين بالشركة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية المتعلقة بالترقيات والعلاوات السنوية المتأخرة ومستحقات المتوفيين والمتقاعدين وصرف مستحقاتهم المالية، والتي من بينها علاوة السكن وعلاوة المناوبة وبدل العمل الإضافي والمكافئات وحوافز الإيرادات والإصدارات.

وناشد، العاملين بشركة كهرباء القبة، المسؤولين في الدولة الليبية والمسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، بالنظر في مطالبهم، لافتين إلى أنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية لنيل حقوقه، وفق البيان.

وأتت الوقفة، فيما توفي الأربعاء الفني بشركة الكهرباء بالقبة، عبدالفتاح بوبكر العبد، جراء تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية، كما توفي أيضًا الفني عوض عبدالغني شخير المنصوري في شهر ديسمبر 2020 بعد معاناة طويلة جراء إصابته أثناء تأدية عمله.