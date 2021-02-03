ضباط أتراك يدربون قوات الوفاق على دفاعات السفن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2021

بدأ ضباط أتراك في تدريب قوات الوفاق حول سبل الدفاع عن السفن وإمدادات الأكسجين، وخفر السواحل بحسب ما قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء في بيان لها.

وقالت وزارة الدفاع التركية التي نشرت البيان مرفقا بعدد من الصور “إن التدريبات الموجهة للقوات المسلحة الليبية مستمرة في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين.”

وتأتي الدريبات وسط جدل متواصل حول التدخلات التركية في ليبيا التي “شرّعت” لها الاتفاقية التي أبرمها فائز السراج في نوفمبر 2019.