واحة تقاقلت.. واجهة سياحية وطبيعة ساحرة وخلابة

تُعد واحة “تقاقلت” في وادي عتبة، إحدى الوجهات السياحية الكثيرة في ليبيا، وقد حظيت بزيارة ترفيهية من شباب رابطة شحلية ببلدة تساوة؛ للتمتع بجمال الطبيعة الصحراوية وهوائها النقي بين أشجار النخيل.

وتلاقى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية للمساعدة على خلق روح الألفة والتعاون عبر المغامرة المثيرة على تلال الواحة، التي تعد مكاناً مثالياً للتجوال والتمتع بالآثار التاريخية وسحر الطبيعة الخلابة.

وتعد زيارة المواقع السياحية التي يزخر بها وادي عتبة، مسعى للتشجيع على السياحة المحلية ونشر ثقافة الاهتمام بالأماكن الصحراوية من حيث الحفاظ على نظافتها والمساهمة في حمايتها.

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