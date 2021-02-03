“الثني” يوجه باستمرار الانتخابات في كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني دور اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العملية الانتخابية لحين الانتهاء من انتخاب كل البلديات.
وعقد الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعاً مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، بحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، ومدير إدارة العمليات باللجنة أسامة مرضي.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور اللجنة في إنجاح العملية الانتخابية بمناطق الواحات (جالو – أوجلة – اجخره).
وأصدر تعليماته باستمرار العملية الانتخابيه في كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم البدء في العملية الانتخابيه في مناطق ( امساعد – بئر الأشهب – أم الرزم – القبة – الأبرق – القيقب – جردس العبيد – هراوة – سرت – تراغن – الشرقية ) خلال الأيام القليلة القادمة.
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