“الثني” يوجه باستمرار الانتخابات في كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني دور اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العملية الانتخابية لحين الانتهاء من انتخاب كل البلديات.

وعقد الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعاً مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، بحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، ومدير إدارة العمليات باللجنة أسامة مرضي.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور اللجنة في إنجاح العملية الانتخابية بمناطق الواحات (جالو – أوجلة – اجخره).

وأصدر تعليماته باستمرار العملية الانتخابيه في كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم البدء في العملية الانتخابيه في مناطق ( امساعد – بئر الأشهب – أم الرزم – القبة – الأبرق – القيقب – جردس العبيد – هراوة – سرت – تراغن – الشرقية ) خلال الأيام القليلة القادمة.