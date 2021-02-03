شركة كهرباء المنطقة الشرقية تخفض إنتاج الوحدات العاملة بالغاز

أفاد مكتب الوقود بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، بوجود تسريب في خط غاز حقل التحدي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها مضطرة إلى تخفيض إنتاج الوحدات العاملة بالغاز.

وأضافت الشركة أنها مضطرة للدخول في عملية طرح أحمال في حدود (600 ميجاوات)، إلى أن يتم إصلاح العطل من قبل شركة سرت ورجوع إمدادات الغاز لوضعها الطبيعي، ومن ثم يرجع الاستقرار للشبكة الشرقية.

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